Украинские войска имели реальный шанс прорваться к Курской атомной электростанции, но сами же его и упустили. Об этом сообщил командир спецподразделения «Ахмат» Аид. Он подчеркнул, что в первые дни боев украинская армия пыталась реализовать стремительный план наступления, чтобы создать угрозу на атомной станции, но этот замысел провалился.

Российские ВС быстро усилили оборону в районе станции, и украинская армия потеряла шансы на успех. Несмотря на попытки сохранить свои позиции, ВСУ не смогли достичь цели.

Курская АЭС расположена на берегу реки Сейм в городе Курчатов, в 40 километрах от Курска и в 110 километрах от границы с Украиной. Ранее Апти Алаудинов, командир «Ахмата», утверждал, что украинские силы намеревались захватить станцию в течение недели после начала вторжения в Курскую область, где боевые действия продолжаются более двух недель.