Осужденный за покушение на жизнь писателя Захара Прилепина Александр Пермяков может получить право на условно-досрочное освобождение спустя 25 лет, сообщил его адвокат Андрей Гривцов в интервью РИА Новости.

По словам юриста, через четверть века Пермяков сможет обратиться в суд с просьбой о досрочном освобождении. Для этого необходимо, чтобы суд убедился в том, что осужденный больше не нуждается в дальнейшем отбывании наказания. Однако для положительного решения важно, чтобы Пермяков в последние три года перед подачей прошения не нарушал режим содержания.

Напомним, что Александр Пермяков был признан виновным по делу о покушении на Захара Прилепина. По версии следствия, он действовал по указке украинских спецслужб. В обмен на выполнение “заказа” СБУ обещала выплатить Пермякову 20 тысяч долларов.