В первой половине 2024 года Абхазия стала практически таким же популярным направлением для россиян, как и Турция. Согласно данным пограничной службы ФСБ, на которые ссылается РБК, количество поездок россиян в Абхазию составило 2,163 миллиона.

Это число оказалось лишь немного ниже показателя для Турции, куда зафиксировано 2,522 миллиона поездок. Однако Абхазия значительно опережает Казахстан, который посетили 1,235 миллиона россиян.

Среди десяти самых популярных для россиян стран, особенно выделяется Китай, где количество поездок увеличилось на 184,5%, достигнув 793 тысяч. Также заметен рост поездок в Грузию, где число путешествий увеличилось на 31,5%, составив 522 тысячи, и в Таиланд, который посетили на 30,1% больше россиян — 717,2 тысячи поездок.