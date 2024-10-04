Состояние печени напрямую влияет на множество процессов в организме, и первые сигналы о её проблемах могут проявляться через изменения в ротовой полости. О признаках, указывающих на необходимость обратиться к врачу и проверить, как чувствует себя печень, рассказали эксперты издания Soha, публикацию которых представляет портал Discover24.ru.

Сухость и горький привкус во рту

Частое ощущение сухости или горечи во рту, особенно по утрам, может быть связано с нарушением метаболизма желчи. Если функция печени нарушена, желчь может попадать обратно в желудок, а затем через пищевод в ротовую полость, вызывая горький вкус. Это один из сигналов, что печень не справляется с работой.

Изменение цвета губ

Одним из первых признаков проблем с печенью могут быть изменения в цвете губ. Если они становятся тусклыми или приобретают фиолетовый оттенок, это может говорить о нарушении функции печени. При ослабленной печени процесс фильтрации токсинов замедляется, что влияет на кровообращение, в том числе и в губах. Постепенное потемнение губ без явных причин должно насторожить и стать поводом для проверки состояния печени.

Неприятный запах изо рта

Постоянный неприятный запах, который невозможно устранить с помощью чистки зубов или освежающих средств, может быть признаком серьёзного заболевания печени. Печёночное дыхание имеет специфический запах, напоминающий смесь тухлых яиц и чеснока. Этот симптом указывает на то, что токсины в организме накапливаются и печень не может справиться с их выводом.

Трещины в уголках рта

Трещины и воспаления в уголках рта могут свидетельствовать о нехватке витаминов, которую вызывает нарушение работы печени. Орган отвечает за хранение и метаболизм многих витаминов, а при его дисфункции эти процессы нарушаются, что приводит к дефициту и проблемам с кожей.

Дополнительные симптомы нарушения работы печени

Помимо явных сигналов в полости рта, ослабление печени может проявляться и через другие симптомы. Например, человек может страдать от потери аппетита, тяжёлого пищеварения, хронической усталости и появления тёмных кругов под глазами. В более серьёзных случаях наблюдается пожелтение кожи и глаз, что связано с повышенным уровнем билирубина в крови.

Как поддержать здоровье печени?

Для того чтобы снизить риски заболеваний печени, важно вести здоровый образ жизни и соблюдать рекомендации, направленные на поддержание работы этого органа. Среди них отказ от алкоголя, тщательное очищение фруктов и овощей от токсинов, профилактика гепатита и умеренное использование лекарств. Важно включать в рацион продукты, помогающие печени очищаться, такие как зелёные овощи, чеснок и куркума. Регулярная физическая активность также играет важную роль в поддержании здоровья печени.