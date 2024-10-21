21-летняя модель из Астрахани поборется за звание «Мисс Россия 2024»

Валерия Павлова, 21-летняя девушка из Астрахани, вошла в число финалисток престижного конкурса красоты «Мисс Россия 2024». В финале участвуют 50 самых ярких представительниц со всей страны, каждая из которых стремится завоевать заветный титул.

Валерия имеет диплом кооперативного техникума, где она изучала правоохранительную деятельность. Ранее она уже попробовала себя в модельной индустрии, приняв участие в поездке в Стамбул. Что отличает её от многих других — это её сильная воля и целеустремленность, которые помогают преодолевать любые трудности на пути к цели.



Мечты Валерии амбициозны. Она планирует путешествовать по Европе, совершенствовать свои знания английского и французского языков и в будущем открыть собственную модельную школу в Астрахани. Приз конкурса, который составляет 1 миллион рублей, может помочь ей воплотить эти планы в реальность. Но это не всё: победительница получит шанс представить Россию на мировом конкурсе красоты, который пройдет в ноябре в Мексике.

Желающие поддержать Валерию могут проголосовать за неё до 5 октября, воспользовавшись специальной ссылкой.