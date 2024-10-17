Мощное наводнение, обрушившееся на Герцеговино-Неретванский кантон в юго-западной части Боснии и Герцеговины, унесло жизни 17 человек, еще 16 считаются пропавшими без вести. Об этом сообщил Нермин Никшич, глава правительства Федерации Боснии и Герцеговины, состоящей из хорватской и мусульманской частей. Новость передал телеканал BH.

По словам Никшича, наиболее пострадавшими оказались поселок Бутуровича-Поле в окрестностях города Кониц и сам муниципалитет Ябланица. Здесь погибли 17 человек, еще 16 числятся пропавшими. Чтобы поддержать пострадавшие регионы, государственная телекоммуникационная компания BH Telecom выделила 1,5 миллиона конвертируемых марок, что эквивалентно 750 тысячам евро.

Кроме того, для оценки ущерба в зону бедствия отправлены инженерные подразделения армии, а вертолет министерства обороны осуществляет эвакуацию пострадавших. Власти также обратились за поддержкой к миротворческой миссии EUFOR. Президент Сербии Александр Вучич пообещал оказать помощь, а президент Республики Сербской Милорад Додик заявил о выделении каждому из пострадавших муниципалитетов 50 тысяч конвертируемых марок (около 25 тысяч евро). Сербская православная церковь также направила 100 тысяч евро для поддержки пострадавших семей.

Стихийное бедствие было вызвано сильными дождями и оползнями, которые затронули территорию вокруг муниципалитета Ябланица. На пресс-конференции в Сараево представители Федерального управления по гражданской защите подтвердили гибель 14 человек, отметив, что эта цифра не окончательная, так как многие жители пока остаются без вести пропавшими. В связи с чрезвычайной ситуацией власти объявили режим стихийного бедствия.

Тем временем в социальных сетях и СМИ широко распространяются видеокадры, на которых запечатлены разрушенные дома и дороги, а также другие последствия стихии. Труднодоступный гористый район, расположенный вдоль реки Неретва, оказался особенно уязвимым для наводнения, что затрудняет спасательные операции и усилия по ликвидации последствий.