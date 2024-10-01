С 1 ноября 2024 года в России запланировано увеличение нескольких социальных выплат. Это коснется пенсий, пособий и компенсаций как на федеральном, так и на региональном уровне. О планируемых изменениях сообщила ведущий юрист “Европейской юридической службы” Оксана Красовская.

Одно из ключевых изменений — перерасчет доплат к пенсиям для членов экипажей гражданской авиации и работников угольной промышленности. Летный состав сможет рассчитывать на выплаты, если их стаж работы составляет 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. В тех случаях, когда трудовая деятельность была прекращена по состоянию здоровья, минимальный стаж снижен до 20 лет для мужчин и 15 лет для женщин.

Также будет произведена индексация пенсий для неработающих пенсионеров и тех, кому исполнилось 80 лет. Эта категория получит фиксированную прибавку к страховой пенсии, которая составит 8134 рубля 88 копеек. Для жителей северных регионов и приравненных к ним территорий возможны дополнительные увеличения в зависимости от районного коэффициента.

Пенсионеры, у которых в октябре появились иждивенцы (например, в связи с рождением ребенка или выходом супруга на пенсию с меньшим доходом), также могут подать заявление в Пенсионный фонд России. В этом случае им полагается доплата в размере одной трети от фиксированной суммы. Это 2711,62 рубля на одного иждивенца и 5423,24 рубля при наличии двух.

На региональном уровне с 1 ноября также запланированы изменения. Например, в столице, в честь 83-й годовщины контрнаступления советских войск под Москвой, местные ветераны получат единовременную выплату в размере 40 тысяч рублей. Эта выплата предусмотрена для инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также для участников обороны города.

Во Владимирской области с ноября будут увеличены выплаты для тех, кто оказывает социальные услуги. Лица, ухаживающие за нуждающимися в помощи инвалидами первой группы или пожилыми людьми, смогут получать 24 053 рубля за каждого подопечного. Если же социальная помощь оказывается другим категориям, сумма составит 19 242 рубля.

Важным изменением станет и индексация страховых пенсий для работающих пенсионеров, которая начнется с 2025 года. Ранее этот процесс затрагивал только неработающих граждан, но теперь работающие пенсионеры также будут получать прибавку к пенсии с учетом всех предыдущих индексаций, что позволит им ощутить более значительное повышение выплат.

Кроме того, изменится механизм предоставления компенсаций для тех, кто ухаживает за нетрудоспособными пенсионерами и людьми с инвалидностью. Эти выплаты будут включены в состав пенсий в виде надбавок, что упростит процесс и обеспечит индексацию, на которую раньше они не распространялись.