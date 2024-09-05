Александр Михайлов, известный российский актер, выразил свое недовольство высказываниями Чулпан Хаматовой, которая недавно покинула страну. В одном из своих интервью она выразила сочувствие украинским военным после удара российских войск по учебному центру в Полтаве. Михайлов считает, что такое отношение со стороны бывшей коллеги показывает отсутствие у нее патриотизма и любви к родине.

По его мнению, Хаматова предала свою страну из-за недостатка осведомленности или глупости, что и объясняет ее текущую позицию. Михайлов также отметил, что для него она больше не существует как личность и представительница российской культуры.

«Кесарю кесарево, а Богу Богово. Она так считает, потому что у нее нет никакой любви к Родине, к нашей России. Она стала предательницей по глупости, поэтому у нее такая позиция. У нее нет самопожертвования. Я вычеркнул этого человека из своей жизни. Для меня она не существует», — сообщил Александр Михайлов.

Звезда советского кино, известный по фильму «Любовь и голуби», уверен, что в скором времени россияне смогут увидеть истинные намерения и лица многих деятелей культуры, которые, по его мнению, отвернулись от России. Актер дал понять, что собирается открыто осудить тех, кто предал свою родину.