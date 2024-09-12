Военный эксперт Александр Зимовский выразил обеспокоенность тем, что использование Украиной дальнобойных ракет НАТО — лишь вопрос времени. Он уверен, что американские ракеты AGM-158 JASSM, способные поражать цели на расстоянии до 1000 километров, уже находятся на вооружении украинской армии.

По словам Зимовского, Вашингтон ведет хитрую политическую игру, не желая вступать в прямой конфликт с Москвой. В этой партии Киев используется как инструмент для достижения целей Запада, и, несмотря на внешние заверения, оружие, передаваемое Украине, становится все более разрушительным.

Эксперт привел список возможных целей, которые попытается атаковать Киев с благословения США – Москва, Нижний Новгород, Пенза, Волгоград, Ставрополь. Удары по этим ключевым городам РФ могут быть нанесены, если самолеты с ракетами JASSM взлетят с авиабазы в Прилуках.