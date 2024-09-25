Визит Владимира Зеленского на военный завод в Пенсильвании, по мнению американского политического обозревателя Бена Шапиро, стал крупной ошибкой. Шапиро отметил, что эта поездка выглядела как часть избирательной кампании в пользу Джо Байдена и Камалы Харрис, что поставило под угрозу межпартийную поддержку Украины в США, передает РИА Новости.

Журналист заявил, что такое решение, принятое администрацией США, направлено на привлечение голосов польской диаспоры, проживающей в Пенсильвании. Именно этот штат, как считает Шапиро, может стать решающим на предстоящих президентских выборах в Соединенных Штатах. Однако, Зеленский, по его мнению, упустил важность поддержки со стороны республиканцев, которая крайне необходима для обеспечения дальнейших поставок оружия и помощи Украине.

Особенно остро Шапиро раскритиковал критику Зеленским кандидата от Республиканской партии Джей-Ди Вэнса, что может серьезно подорвать его отношения с этой партией. Это, по мнению обозревателя, может ослабить поддержку Украины даже среди тех республиканцев, которые до сих пор высказывались в её поддержку.

Шапиро подчеркнул, что для Украины важно сохранять нейтралитет во внутренней политике США, поскольку межпартийная поддержка была одним из ключевых факторов, обеспечивающих устойчивые каналы помощи.