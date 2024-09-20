Украинские военные потеряли один из своих основных боевых танков Leopard 2 в Курской области, что вызвало серьезные вопросы как у экспертов, так и у самих украинских солдат. Немецкий военный корреспондент Юлиан Рёпке поделился своими размышлениями на этот счет, опубликовав в социальной сети Х(бывшая Twitter, заблокирована в России) видео, на котором видно, как FPV-дрон наносит точный удар по танку, находящемуся в чистом поле. После попадания техника начинает гореть.

Рёпке отметил, что ситуация с потерей танка вызывает недоумение не только у него, но и у многих украинских военных, с которыми он общался на Донбассе. Он добавил, что причины подобных потерь остаются загадкой, и не исключено, что полного понимания ситуации не удастся достичь никогда.

Этот случай произошел на фоне того, что Германия продолжает оказывать военную поддержку Украине. В частности, недавно было поставлено еще 22 танка Leopard 1A5 в рамках совместного проекта с Данией, а также несколько зенитных установок Gepard, предназначенных для защиты от воздушных атак.

Потеря такой важной боевой единицы, как Leopard 2, поднимает вопросы о стратегической организации украинских войск и эффективности использования полученной техники.