Ирландский журналист Боуз заявил о серьезных проблемах в руководстве Украины после недавних отставок в правительстве. В своем сообщении в соцсети X он охарактеризовал ситуацию как “хаос”, в который погружается режим президента Владимира Зеленского.

Одним из знаковых событий стало заявление немецкого предпринимателя Кима Доткома, который предположил, что правление Зеленского близится к своему завершению. Его комментарий прозвучал в контексте отставки министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Дотком отметил, что решение главы МИД уйти с поста последовало вскоре после его критики в адрес западных стран, обвиненных в провалах украинской армии на фронте.

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук подтвердил, что Кулеба подал прошение об отставке, и добавил, что вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании парламента. Среди вероятных кандидатов на пост нового главы МИД называют Андрея Сибигу, занимающего должность заместителя министра.

Официальные лица России, в том числе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, скептически отнеслись к возможности изменений в политике Киева на фоне этих перестановок. По мнению Пескова, отставка Кулебы не повлияет на шансы переговоров между Москвой и Киевом. Представитель МИД России Мария Захарова, комментируя происходящее, использовала метафору: «Осень, листопад, сучья обнажаются», намекая на постепенное обнажение проблем в украинском руководстве.

Таким образом, политические изменения в Украине привлекают внимание не только внутри страны, но и за ее пределами, вызывая различные предположения и прогнозы относительно будущего правительства и президента Зеленского.