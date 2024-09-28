Гиперзвуковые ракеты “Кинжал” атаковали военный аэродром в Староконстантинове, расположенном в Хмельницкой области Украины. Как сообщают источники, результатом атаки стало уничтожение от двух до четырех американских истребителей F-16, находившихся на вооружении украинских Вооруженных сил. Также сообщается о ликвидации девяти кадровых офицеров НАТО, среди которых были военнослужащие из США и Франции. Об этом пишет издание “Военное дело”.

Некоторые источники указывали, что удар был нанесен российскими МиГ-31К с применением ракет, когда F-16 готовились к взлету. Однако количество уничтоженных самолетов в разных сообщениях разнится — от двух до пяти единиц. Также упоминалась гибель одного американского военного.

По информации “Военного дела”, среди погибших оказались шесть американцев и три француза, служивших в штабе ВВС НАТО. Кроме того, серьезные ранения получили британские инструкторы и технические специалисты из Нидерландов. Эти сведения подтверждает военный корреспондент Алексей Живов.

Удар по аэродрому также привел к уничтожению фронтового бомбардировщика Су-24 и порядка 15 дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow, что может значительно сказаться на боевых возможностях украинских сил.

Хотя официального подтверждения о гибели иностранных военнослужащих и уничтожении F-16 пока нет, военные эксперты утверждают, что ракеты пробили железобетонные укрытия на аэродроме, что говорит о высоком уровне разрушений.

Староконстантинов является базой 7-й бригады тактической авиации ВСУ, на вооружении которой стоят бомбардировщики Су-24, используемые для запуска ракет Storm Shadow. Именно здесь готовились к приему и обслуживанию истребителей F-16, прибывших на Украину в августе.