Власти Краснодарского края призывают жителей воздерживаться от публикации в социальных сетях и мессенджерах фотографий и видео с изображением воздушных целей и работы систем ПВО, особенно если кадры содержат ориентиры местности. Такие ориентиры, как здания, реки, мосты или горы, могут помочь противнику сориентировать новые атаки.

Как сообщает оперативный штаб региона, публикация таких материалов может раскрыть местоположение российских военных либо обспечить получение информации о результатах удара, что приведет к новым атакам на гражданские и военные объекты. Это не только создает угрозу для жизни, но и может привести к уголовной ответственности.

При обнаружении беспилотников или других воздушных объектов жителям рекомендуется сразу же сообщать об этом по номеру 112, указав направление их движения. Снимать можно только для предоставления данных правоохранительным органам.

Гражданам также напоминают, что информацию следует получать только из официальных источников. Ранее Тихорецкий район подвергся атаке беспилотников, обломки которых вызвали пожар и детонацию взрывоопасных предметов.