Житель Приморья получил 8,5 лет лишения свободы за убийство мужчины из самодельного автомата. Об этом сообщает пресс-служба судебной системы Приморского края.

Согласно материалам дела, 37-летний осужденный нашел оружие на берегу озера в Уссурийске — это был переделанный автомат, в котором находилось 14 патронов. В течение года он хранил его у себя дома.

В августе 2023 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина услышал громкую музыку во дворе одного из домов и решил попросить её выключить. Поднявшись на второй этаж, он постучал в квартиру, где ему открыл незнакомец. Между ними вспыхнул конфликт, сопровождающийся грубой бранью. В разгаре ссоры осужденный достал при себе автомат и сделал предупредительный выстрел. Когда мужчина пошел на него, преступник выстрелил еще три раза.

Потерпевший получил смертельные ранения в живот, грудь и голову. После инцидента осужденный разобрал автомат и спрятал его в кустах, а одежду выбросил в мусорный бак. Позже оружие нашел дворник и сообщил об этом в полицию.

В суде обвиняемый полностью признал свою вину. Уссурийский районный суд приговорил его к 8 годам и 6 месяцам заключения в колонии строгого режима.