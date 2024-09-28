Жительница села Большое Солдатское в Курской области, Галина Сидорова, поделилась с РИА Новости трагической историей о своём знакомом Александре. Ее односельчанин погиб, закрыв собой жену во время атаки украинских войск. Александр регулярно помогал жителям приграничья, доставляя гуманитарную помощь тем, кто не успел эвакуироваться.

Сидорова рассказала, что Александр всегда лично узнавал, что необходимо оставшимся в селе людям, после чего отправлялся в Курск, чтобы купить необходимые продукты и привезти их обратно. В тот роковой день он ехал за очередной партией помощи, но выбрал другую дорогу, и на его автомобиль был сброшен беспилотник. Мужчина закрыл собой свою жену, что спасло ей жизнь, но сам он погиб на месте. Его жена была тяжело ранена и отправлена на лечение в Москву с вероятной потерей глаза.

Александр служил в милиции и участвовал в военных действиях в Чечне. Его сын в настоящее время находится в Сирии по контракту, а невестку с ребёнком перевезли в Курск.

Галина Сидорова вспоминает Александра как очень доброго и отзывчивого человека. Она отметила, что на похороны мужчины в Курске пришло много людей, чтобы попрощаться с ним.