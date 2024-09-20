Жительница Краснодарского края рассказала о неадекватном поведении своей соседки, матери пятерых детей, проживающей в Крымском районе. По её словам, женщина держит в страхе местных жителей хуторов Кувичинский и Евсеевский, устраивая различные акты вандализма и угрожая насилием. Об этом сообщает Telegram-канал «Кубань 24».

Соседка утверждает, что многодетная мать неоднократно царапала автомобили, пробивала дыры в заборах и угрожала поджечь дома. Недавний инцидент, по её словам, произошел ночью, когда женщина снова повредила забор, сломав шифер.

«Она нашла где-то кусок шифера и опять испортила забор. Теперь там новые дыры», — рассказала пострадавшая, показывая разрушенное имущество.

Жительница также отметила, что агрессивная соседка снова угрожала ей. В прошлом она уже пыталась воплотить свои угрозы, приходив к дому с канистрой солярки.