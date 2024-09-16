В Одессе жители ощутили подземные толчки, вызванные землетрясением, произошедшим на территории Румынии. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов в своём Telegram-канале. Он уточнил, что магнитуда землетрясения составила 5,3 балла, и его последствия были заметны не только в Украине, но и в Болгарии и Молдове.

Пока информации о пострадавших или разрушениях в Одессе не поступало, относительно слабых толчков было не более 2-3.

Украинские СМИ также отметили, что подземные толчки почувствовали жители Днепропетровской области.

Ранее румынское агентство Agerpres сообщало, что магнитуда землетрясения достигала 5,5 баллов, и оно произошло в сейсмоактивной зоне Вранча. Вибрации ощущались даже в столице Румынии — Бухаресте.

Также ранее появилось видео одного из молдавских телеканалов, на котором землетрясение попало в прямой эфир с президентом страны Майей Санду.