В Курской области, пострадавшей от недавних столкновений, жизнь постепенно возвращается в привычное русло. Жители приграничных городов, вынужденно покинувшие свои дома из-за опасности, начали возвращаться из областного центра. Так, за последнюю неделю порядка трех тысяч человек вернулись в Рыльск, один из городов региона. Местные магазины, почтовые отделения и банки снова открылись, предоставляя необходимые услуги населению.

Ксения Снопкова, жительница Рыльска, поделилась своим опытом. Она рассказала порталу aif.ru, что уезжала в Курск всего на неделю, и по возвращении заметила, как город постепенно оживает. Магазины, которые ранее были закрыты, начали работать, и это стало важным сигналом для людей, что можно вернуться к повседневным делам. По словам Ксении, многие возвращаются не только ради собственного спокойствия, но и потому что нужно заниматься хозяйством и заботиться о близких.

Местные жители признают, что дома они чувствуют себя более уверенно. К тому же, с приближением холодов необходимо подготовить свои жилища к зиме, что добавляет мотивации вернуться домой.

Ситуация на границе оставалась напряженной с 6 августа, когда украинские военные пересекли рубежи Курской области. Временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов сообщил, что было захвачено 28 населенных пунктов. Однако российские силы смогли взять ситуацию под контроль и начали вытеснять противника. К 15 сентября стало известно, что российские войска освободили поселок Борки в Суджанском районе, что стало важным шагом к стабилизации региона.

Так, несмотря на недавние события, жизнь постепенно возвращается в норму, а жители делают все возможное, чтобы восстановить привычный ритм жизни в своих родных местах.