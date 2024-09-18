Власти Торопецкого округа Тверской области предупредили жителей о последствиях за публикацию фотографий с места недавнего пожара на военном объекте. Этот инцидент произошёл после атаки беспилотников ВСУ, обломки которых упали на склад боеприпасов, вызвав их детонацию.

Администрация округа заявила, что любые попытки делать снимки и распространять их в сети будут расцениваться как действия, наносящие вред безопасности России. Подобные поступки будут оцениваться в рамках Уголовного кодекса, подчеркнули представители власти.

По предварительным данным, пострадал особо защищённый арсенал, введённый в эксплуатацию при бывшем заместителе министра обороны РФ Владимире Булгакове. Сейчас он проходит по делу о коррупции в крупных размерах.

На данный момент детонация боеприпасов на объекте продолжается, и власти продолжают эвакуировать население близлежащих посёлков, чтобы избежать жертв и разрушений.

Запрет на публикацию фото- и видеоматериалов – это обычное дело в ходе вооруженных конфликтов. На Украине он действует с самого начала СВО. Там разрешается что-либо публиковать только после появления подробной официальной информации об атаке.