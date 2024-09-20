В Уфе произошла жуткая трагедия – мужчина выбросил свою жену с балкона пятого этажа на глазах у их четырёхлетней дочери. Об этом сообщила старшая дочь семьи в разговоре с Telegram-каналом Mash Batash.

Согласно её словам, родители прожили в браке 26 лет, но их отношения постоянно сопровождались ссорами. Мать неоднократно обращалась в полицию с жалобами на побои, однако позже забирала заявления.

Инцидент произошёл в июле, когда женщина вернулась домой с младшей дочерью. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, сразу же набросился на жену, жестоко избив её. После того как она потеряла сознание, он выбросил её с балкона. Пострадавшая восемь дней пролежала в реанимации, но спасти её не удалось.

Мужчина был задержан и помещён в СИЗО. Старшая дочь выразила опасения, что дело могут переквалифицировать, и отец получит более мягкое наказание. Сейчас она взяла на себя ответственность за младшую сестру.