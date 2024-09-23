В штате Техас мужчина случайно заснял на фотоловушку странное существо, которое его знакомые приняли за мифическую чупакабру. Об этом сообщает издание Daily Mail.

49-летний Майкл Демел из Шуленбурга разместил камеры в местах своей охоты неподалеку от городка Даблин, на северо-востоке от Далласа. По его словам, он ежедневно просматривает сотни фотографий, но именно это изображение вызвало у него настоящий шок.

На снимке появилось таинственное четвероногое создание с вытянутой мордой и странными бугорками на спине. Существо двигалось на четырех лапах и сильно напомнило Демелу обезьяну. Однако друзья и родственники выдвинули более фантастические версии. Некоторые посчитали, что это может быть скинуокер — существо из мифов коренных американцев, другие уверяли, что это чупакабра или даже инопланетное создание.

Сам снимок, к сожалению, оказался нечетким. Специалисты из Департамента парка и дикой природы Техаса сообщили, что по фотографии невозможно определить, какое животное попало в кадр.

Это не первый случай, когда жители Техаса заявляют о встрече с загадочным существом. Ранее женщина из Хилл Кантри утверждала, что видела чупакабру, разгуливавшую по ее двору.