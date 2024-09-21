Михаил, житель села Внезапное в Курской области, рассказал свою историю о том, как ему удалось выжить после начала эвакуации, несмотря на то, что он не смог вовремя покинуть родной населённый пункт. Мужчина поделился своим опытом с журналистами, описывая, как он пережидал обстрелы и в итоге добрался до российских военных, передает News.ru.

По словам Михаила, эвакуация началась 12 августа. Те, у кого были автомобили, уехали сразу, а вот он остался в селе. Вскоре во Внезапное нагрянули боевики ВСУ и расположились неподалеку. Михаил вспоминает, что они «жили в подвале рядом». Оставшись в селе до середины сентября, он питался консервами и набирал воду из колодца, чтобы выжить в этих условиях.

Когда обстановка позволила, Михаил решил уйти через луга в соседнее село Викторовка. Ночевать пришлось в местной школе, где он провел несколько дней, скрываясь от опасности.

Вскоре он встретил российских военных, которые помогли ему добраться до безопасного места эвакуации. 19 сентября волонтёры организовали его доставку в город Рыльск, где Михаил наконец оказался в безопасности.