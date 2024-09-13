В Санкт-Петербурге произошел трагический инцидент: мужчина скончался после того, как его укусил прохожий на улице. Житель Красногвардейского района умер в больнице Святого Георгия, куда был доставлен на операцию. Инцидент начался 31 августа, когда мужчина проходил мимо детского сада № 90 и заметил незнакомца, поведение которого показалось ему неподобающим.

Как сообщает издание «Фонтанка», мужчина сделал непристойный жест в адрес прохожего, что вызвало агрессивную реакцию. В ответ на жест незнакомец укусил его за палец. После этого пострадавший не стал сразу обращаться за медицинской помощью, надеясь, что травма не потребует врачебного вмешательства и заживёт самостоятельно.

Однако спустя несколько дней, 12 сентября, состояние мужчины ухудшилось, и он решил посетить поликлинику. Врачи, осмотрев его, пришли к выводу, что ситуация требует срочной операции. Мужчину доставили в больницу, где во время хирургического вмешательства он скончался.

По предварительным данным, причиной смерти могла стать некротизирующая инфекция, которая развилась после укуса. Медики предполагают, что инфекция, попавшая в рану, быстро распространилась по организму, что привело к фатальному исходу.