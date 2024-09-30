Житель Новогродовки, освобожденной российскими войсками, рассказал о жестоком обращении украинских военных с мирным населением города. В беседе с РИА Новости Игорь поделился ужасающими подробностями о том, что ВСУ получили приказ уничтожить всё вокруг, не оставив ни одного здания и угрожая расправой над жителями.

По словам Игоря, когда российские войска уже подходили к городу, украинские солдаты стали открывать огонь по мирным гражданам, а в одном из жилых районов обстреливали дома и людей прямо с бронетранспортёров. Он отметил, что жители не чувствовали себя в безопасности, так как ВСУ действовали безжалостно, игнорируя любые моральные нормы, вели себя гораздо хуже фашистов. Игорь вспомнил, как 15 июля внезапно отключили электричество, и местные власти покинули город, оставив жителей без защиты. Тогда же начались интенсивные обстрелы с украинской стороны.

Один из таких случаев чуть не закончился трагедией для Игоря, его друга и матери. В их двор попала мина, выпущенная украинскими военными, но, по счастливой случайности, никто не пострадал, хотя соседний гараж был полностью разрушен осколками. Игорь рассказал, что ВСУ намеренно поджигали дворовые постройки для хранения угля, превращая жизнь мирных жителей в настоящий кошмар.

Украинские военные знали, что рано или поздно будут вынуждены отступать, и перед своим уходом угрожали разрушить всё, что не успели уничтожить. Они говорили местным жителям: «Когда будем уходить, сотрём всё с лица земли — если не нам, то никому».

8 сентября Министерство обороны России объявило об освобождении Новогродовки в результате активных действий группировки войск “Центр”.