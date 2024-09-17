Житель Миссисипи в один день нашел бивень мамонта и кость базилозавра

Первая находка Эдди Темплтона попал в заголовки мировых СМИ. Целый бивень мамонта, по оценкам, имеет возраст 10 000-20 000 лет и является первой в своем роде находкой в штате ​​Миссисипи. Но редкая удача Темплтона на этом не закончилась. Источник: The Clarion Ledger.

Пока вокруг бивня, найденного в русле ручья округа Мэдисон, ученые формировали гипсовую оболочку, чтобы защитить находку от повреждений, американец прошел дальше по ручью и наткнулся на окаменелый позвонок гигантского кита, плававшего по морям миллионы лет назад.

«Это было довольно дико», – прокомментировал свои находки Эдди Темплтон (на фото), проживающий в округе Мэдисон. «Все случилось в один день. Кость кита не была такой же захватывающей находкой, как бивень мамонта, но интересно само то, что мне удалось в одном и том же месте, в один и тот же день наткнуться сразу на две значимые окаменелости».

Темплтон описывает себя как археолога-любителя и коллекционера окаменелостей, отправившегося на прогулку вдоль ручья в округе Мэдисон в надежде найти какие-нибудь окаменелостей, когда он наткнулся на бивень мамонта. Окаменелость принадлежала мамонту Колумба, жившему между 10 000 и 20 000 лет назад. Эти представители слоновьих могли достигать 4,5 м в холке и весить более 10 тонн.

Позвонок базилозавра

Находка окаменелости, принадлежавшей огромному животному, была уникальная сама по себе, но Темплтону также удалось найти кость кого-то большего – гораздо большего.

Обнаружив окаменелый бивень, археолог-любитель связался с Джеймсом Старнесом из Управления геологии при миссисипском Департаменте качества окружающей среды. Старнес вместе с коллегой Джонатаном Лирдом приехали на место, чтобы завершить раскопки находки. И пока высыхал слой гипса на бивне, все трое решили поискать что-нибудь еще.

«Мы пошли дальше по ручью», – рассказал Темплтон. «Там было несколько гравийных отмелей, и мы осмотрели их. А еще был небольшой глубокий участок, поверх которого лежала ветка».

Именно там он заметил окаменевший позвонок древнего кита, известного как базилозавр. «Я уже видел некоторые из них прежде, поэтому сразу понял, что это такое», – пояснил Темплтон.

Базилозавр был крупнейшим китом своего времени, очень свирепым. По словам Джорджа Филлипса, палеонтолога в Музее естественных наук Миссисипи, где выставлен скелет базилозавра, эти хищные киты достигали длины 23 метров. «Это было самое крупное позвоночное животное в океане того времени».

При таких размерах базилозарв мог охотиться на все, что ему попадалось. «Все зубы этого кита предназначались для резки», – сообщил Филлипс. «Он впервые появился 39 миллионов лет назад и вымер примерно 34 миллионов лет назад».

Почему две древние кости найдены рядом

Очевидно, что мамонты жили на суше, а базилозавры – в океанах. Как же останки этих двух существ могли быть найдены в одном и том же месте?

«Эти животные напрямую связаны, хотя их разделяют миллионы лет», – заявил Джеймс Старнес. Он объяснил, что во времена базилозавра температура на Земле была высокой, как и уровень моря.

«В эпоху динозавров мир находился в парниковой среде. В то время на земных полюсах не было льда. Уровень моря во всем мире был высоким. Центральная часть современного штата Миссисипи находилась примерно в 300 метрах под водой».

Но в ледниковом периоде на этой же территории обитали мамонты, и большая часть воды на суше была льдом, поэтому уровень моря был значительно ниже.

«Это буквально противоположные полюса спектра», – добавил Старнес.

Таким образом, в одном и том же месте можно обнаружить останки животных из совершенно разных сред обитания, разделенных миллионами лет.

«Довольно здорово обнаружить окаменелости в одном ручье, относящиеся к такому огромному отрезку времени», – отметил Темплтон.