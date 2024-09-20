Житель Курской области Олег Москвин, эвакуировавшийся из зоны боевых действий, рассказал ТАСС о применении украинской армией кассетных боеприпасов. По его словам, эти опасные снаряды использовались против мирных жителей, проживающих в сёлах.

Москвин вспоминает один из обстрелов:

«Мы стояли на улице, когда вдруг раздался взрыв. Сначала была тишина, а потом пошёл характерный треск. Взрыв произошёл не на земле, а в воздухе, прямо над нами, за сараями. Мы сразу пригнулись, и посыпались поражающие элементы — черные кусочки, похожие на битое стекло».

Он также отметил, что украинские силы обстреливали гражданские объекты всеми видами снарядов, особенно в первые дни конфликта. Москвин стал свидетелем эвакуации местного населения и видел трагические последствия обстрелов, включая тела погибших мирных жителей.