В Курской области произошёл жуткий случай насилия, который потряс местных жителей. Мирный житель одного из сёл региона стал жертвой жестоких действий со стороны украинских военных. Как сообщает родственник погибшего, мужчину избили, а затем лишили жизни, повесив его в местной церкви.

Семья пострадавшего смогла покинуть село Черкасское Поречное Суджанского района ночью, с 6 на 7 августа. Однако племянник остался, опасаясь за имущество, надеясь, что его не тронут. Но ожидания не оправдались — над ним издевались, били, а потом жестоко расправились.

“Остался мой племянник, он остался в своем доме, жалко же всего нажитого… Он подумал, что его не тронут. Они (ВСУ — Прим. ред.) над ним издевались, били, а потом затащили в церковь и повесили”, – цитирует мужчину РИА Новости.

Этот случай вызвал широкий резонанс. Военные следователи СК зафиксировали свидетельства очевидцев и ведут расследование инцидента. В отношении произошедшего возбуждено уголовное дело по целому ряду статей, включая террористический акт, убийство и незаконное ношение оружия. Специалисты продолжают собирать доказательства и выяснять все обстоятельства преступления, совершённого в приграничных районах Курской области.

Правоохранительные органы страны усилили внимание к этому региону, поскольку нападения на гражданское население вблизи границы продолжают вызывать обеспокоенность.