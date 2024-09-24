В Донецке сотрудники ФСБ задержали местного жителя по подозрению в причастности к террористической деятельности. По данным ведомства, мужчина выполнял задания украинских спецслужб, собирая информацию о перемещении автомобилей российских военнослужащих.

Задержанный также получал деньги за содействие в организации терактов. Его сообщник, который был задержан ранее, успел провести несколько преступных операций. Против подозреваемого возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая участие в террористическом сообществе и подготовку к террористическим актам.

Ранее в Керчи был задержан другой мужчина, который передавал украинским спецслужбам данные о местонахождении объектов противовоздушной обороны Крыма.