В Одессе произошел инцидент: группа женщин заблокировала выход из территориального центра комплектования (аналог военкоматов на Украине). Об этом сообщает издание «Страна». По их данным, сотрудники центра якобы удерживают мужчин без законных оснований, готовя их к вывозу с территории, несмотря на отсутствие обязательной военно-врачебной комиссии.

Подробности ситуации остаются неизвестными, однако ранее подобные случаи уже упоминались. В частности, один из украинских пленных рассказал, что его мобилизовали без установления личности, когда он шел на работу в Черноморске. Документы при себе он не имел, но это не стало преградой для призыва.

Украинские военные пленные, такие как Владимир Бабич, также делились историями о том, как людей ловят прямо на улицах и отправляют на фронт без должной подготовки. Еще один пленный, Николай Хавтура, отметил, что в зону боевых действий направляются даже люди с серьезными заболеваниями, такими как эпилепсия.

Украинцы снимают на видео все бесчинства сотрудников ТЦК, похищающих людей, однако представители киевского режима заявляют, что все это провокации, направленные на срыв мобилизации.