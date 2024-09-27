Жена американского инструктора эмоционально рассказала о его гибели в результате удара по аэродрому в Староконстантинове, а также невольно выдала информацию о количестве уничтоженных украинских F-16, передает “Военное обозрение”.

На одном из украинских аэродромов, расположенном в Староконстантинове, российские ракеты нанесли удар, который, по неподтверждённым данным, привел к уничтожению нескольких истребителей F-16. Об этом косвенно стало известно после эмоционального сообщения в соцсетях от Мелании Малвин-Паркер, супруги американского инструктора, погибшего в результате атаки.

Женщина, скорбя по погибшему мужу Стивену, выразила негодование по поводу программы для иностранных инструкторов, в которой участвовал её супруг. В её сообщении также прозвучали резкие слова по поводу тех, кто переживает лишь за утрату техники, а не за людей. Она упомянула о том, что в результате удара было уничтожено пять истребителей F-16, что стало первой косвенной информацией об этих потерях.

Пока никаких официальных подтверждений с обеих сторон ни российской, ни украинской относительно уничтожения F-16 не поступало. Однако жители прилегающих к аэродрому районов отметили, что после атаки в небе можно было увидеть два больших столба дыма, что косвенно подтверждает серьёзные разрушения.

Украинские источники также упоминают возможные потери нескольких самолётов, включая до четырех американских истребителей. Тем не менее военный корреспондент Александр Коц подчеркивает, что на данный момент эти данные не имеют официальных подтверждений.

По мнению экспертов, удар по аэродрому был нанесен четырьмя ракетами «Кинжал», что делает его особенно разрушительным. О результатах атаки можно будет судить после публикации спутниковых снимков и других свидетельств. Однако такой крупный ущерб вряд ли останется незамеченным или скрытым на международной арене.