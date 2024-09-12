Украинский портал “Зеркало недели” сообщил о сильном взрыве в Киеве, не приводя никаких подробностей, передает RT.

Ранее стало известно, что ночь на Украине снова была неспокойной. Взрывы гремели в Хмельницком и области, а также в Херсоне, который находится в данный момент под контролем Киева.

Кроме того, удары по объектам военной, промышленной и складской инфраструктуры были нанесены в Черкасской и Винницкой областях, в Каменском и Кривом Роге днепропетровского региона.

Воздушная тревога на протяжении ночи объявлялась в 13 областях Украины. Разбор полетов ракет и дронов будет осуществляться позже, мы продолжаем внимательно следить за сообщениями из официальных источников.