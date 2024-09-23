Условия жизни семьи, отравившейся во время ужина в поселке Красная Сопка, шокировали их соседей. Об этом сообщил местный житель Алексей, чьи слова приводит «МК».

Алексей рассказал, что многие в поселке не ожидали увидеть настолько запущенное состояние дома, в котором жила семья. «Многие были поражены, когда в интернете появились фотографии их жилища. Обои оборваны, грязь повсюду — это вызвало настоящий ужас у людей», — поделился он.

При этом мужчина отметил, что дом мог остаться в таком виде от прежних владельцев.

«Возможно, этот неопрятный “ремонт” достался им от прежних хозяев», — добавил Алексей.

Несмотря на бытовые условия, он подчеркнул, что семья считалась вполне благополучной с социальной точки зрения.

Напомним, трагедия произошла после ужина, когда семья из шести человек отравилась пельменями и курицей. Четверо детей погибли, а родители пришли в сознание и начали давать показания правоохранительным органам.