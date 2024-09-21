Украина завершает работу над новым планом, который, по словам президента Владимира Зеленского, станет основой для будущих переговоров с Россией. Зеленский подчеркнул, что три ключевых пункта уже готовы, хотя детали пока не раскрыты. Он отметил, что в рамках этих обсуждений уже состоялись онлайн-встречи, а впереди запланированы новые встречи как в виртуальном формате, так и лично. При этом украинский лидер не сообщил, когда именно состоялись эти обсуждения и кто принимал в них участие.

Позже представитель Зеленского, Сергей Никифоров, пояснил, что президент имел в виду консультации с международными союзниками, поддерживающими украинскую “формулу мира”. Он также уточнил, что на данный момент переговоров с представителями России не велось.

В 2022 году Россия и Украина предприняли несколько попыток сесть за стол переговоров, однако достичь компромисса не удалось, и процесс был приостановлен. Зеленский выразил готовность обсуждать предложения с любыми российскими представителями, заявив, что Украине есть что продемонстрировать. Он также добавил, что если России не понравятся эти предложения, её реакция станет очевидной.

Украина намерена продолжить диалог с Россией на международных платформах. Зеленский снова отметил важность участия России во втором “саммите мира”, который должен пройти в будущем. Напомним, что первый саммит, прошедший в Швейцарии, был основан на предложениях Украины по ядерной безопасности, обмену пленными и обеспечению безопасного судоходства. Однако российская сторона была исключена из участия в этом мероприятии, и Москва отвергла идею переговоров на основе предложенных условий, включая требование вывода войск к границам 1991 года.

В свою очередь, Россия настаивает на признании своего суверенитета над регионами Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, которые были присоединены к стране в результате референдумов. Москва также требует, чтобы украинские войска покинули эти территории и чтобы Киев официально отказался от стремления вступить в НАТО. Президент России Владимир Путин заявлял, что выполнение этих условий позволит немедленно прекратить боевые действия и сохранить множество жизней. Однако Киев категорически отвергает такие предложения, считая их ультиматумом.

После инцидента в Курской области, когда украинские войска вторглись на территорию России, Путин подчеркнул, что переговоры с Украиной в настоящее время не имеют перспектив. В Кремле также заявили, что текущая ситуация не способствует диалогу. Тем не менее, в начале сентября Путин отметил, что Россия не исключает возможность переговоров в будущем, но в данный момент необходимо разобраться с “бандитами”, которые проникли на российскую территорию.