Президент Украины Владимир Зеленский продолжает жить в каком-то собственном измерении, не имеющим ничего общего с реальностью. Он снова прокомментировал операцию украинских вооружённых сил в Курской области и заявил, что действия ВСУ оказались результативными. ВСУ якобы удалось отвлечь внимание российских войск с других участков фронта, в частности, на Харьковском направлении.

Все это при том, что даже западные эксперты заявляют о полном провале ВСУ в Курской области и серьезном просчете командования украинской армии, которое придумало эту никчемную операцию.

В это же время Министерство обороны России заявило о продолжающихся наступательных операциях под Курском. По данным ведомства, российские войска успешно отразили попытку контратаки со стороны украинских сил в районе населённого пункта Обуховка.

В течение последнего дня украинские войска потеряли до 300 человек личного состава. Кроме того, было уничтожено 34 единицы бронетехники, включая семь танков, две боевые машины пехоты, три бронетранспортера и 22 боевые бронированные машины. Но Зеленскому не до подсчета потерь, которые он банально не замечает.