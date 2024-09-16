Президент Украины Владимир Зеленский продолжает отчитываться об “успехах” в разработке некого “плана победы”. По его словам, правительство практически завершило разработку стратегии, которая, по его мнению, поможет добиться успеха в текущем конфликте. Об этом он рассказал в ходе телевизионного марафона, который идет по всем каналам украинского ТВ с начала конфликта.

Зеленский заявил, что на данный момент выполнено около 90% работы по созданию “плана победы”. В ближайшую неделю этот план будет представлен союзным странам. Президент отметил, что для каждого шага разработаны конкретные действия и перечень ресурсов, необходимых для их реализации.

По словам Зеленского, все пункты стратегии направлены на усиление обороноспособности, и ничего невозможного в плане нет.

Напомним, ранее украинский лидер, сроки президентства которого истекли еще в мае, пообещал показать “план победы” президенту США Джо Байдену.