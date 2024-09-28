Владимир Зеленский вовращается из Соединённых Штатов “на щите”, так как одна из главных его целей не достигнута. Он едет домой, так и не получив разрешения на использование ракет большой дальности против России. Об этом сообщает британское издание The Times.

По данным газеты, украинский президент лично просил у Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис разрешения для ВСУ на применение ракет Storm Shadow и ATACMS для ударов по российской территории. Но Вашингтон не стал изменять свою официальную позицию, отметив, что подобные действия могут спровоцировать РФ на серьезные ответные меры.

Во время встречи с Камалой Харрис обсуждались вопросы военной помощи Украине и поддержка её энергосистемы. Вице-президент США подтвердила неизменную поддержку Киева, выразив готовность продолжать оказывать необходимую помощь.