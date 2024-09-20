Украинский президент Владимир Зеленский заявил о намерении завершить противостояние с Россией уже в текущем году. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, передает «Интерфакс-Украина».

Зеленский подчеркнул, что единственным путем к урегулированию ситуации является его предложенная «формула мира». Он отметил, что Украина должна усилить свои позиции для того, чтобы организовать второй «саммит мира» в этом году, который, по его словам, должен стать решающим этапом в разрешении конфликта.

Украинский лидер выразил надежду, что эта встреча позволит поставить окончательную точку в противостоянии между Украиной и Россией.

Киев должен проявить решимость в исполнении своих “планов”. Впрочем, эти планы слишком зависят от Запада, поэтому одной решимости будет явно недостаточно.

При этом в ответ на вопрос, имеется ли у Киева “план Б” на тот случай, если Запад не поддержит “формулу мира” или не захочет выполнять требования Украины по вооружению и боеприпасам, Зеленский заявил, что страна якобы “уже живет планом Б”.