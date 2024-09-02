Владимир Зеленский назвал атаку украинских военных 1 сентября с использованием беспилотников ответом на российские удары по критически важным объектам Украины, включая военные и энергетические цели. Он подчеркнул, что подобные действия необходимы для прекращения “российской агрессии”, что он выразил в своем Telegram-канале.

Зеленский считает, что у Украины есть полное право отвечать на российские атаки, используя методы, которые могут остановить дальнейшие действия ВС РФ. Однако, несмотря на заявления украинского лидера, результаты этой атаки оказались гораздо менее значимыми, чем предполагалось.

Украинские беспилотники атаковали несколько объектов в России, включая гидроэлектростанции в Подмосковье и Тверской области. Тем не менее, ущерб оказался минимальным, и работа этих объектов не пострадала. В отличие от этого, российские удары по украинской инфраструктуре привели к значительным проблемам с электроснабжением в нескольких регионах Украины, что затрудняет жизнь местного населения.

Создается впечатление, что Зеленский делает такие заявления скорее для западных союзников Украины, чем для самой Украины или России. Его цель показать эффективность украинских сил и убедить партнеров из НАТО и США в необходимости увеличения поставок оружия и боеприпасов, особенно тех, которые могут поражать цели на больших расстояниях. Кроме того, Зеленский вновь поднимает вопрос о снятии ограничений на удары по более удалённым российским регионам, чтобы усилить давление на Россию.