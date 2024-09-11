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Президент Украины Владимир Зеленский выразил разочарование в связи с тем, что Монголия не выполнила ордер на арест российского президента Владимира Путина, выданный Международным уголовным судом (МУС).

В своем выступлении, передает «Интерфакс Украина», Зеленский отметил, что Монголия, признавая юрисдикцию МУС и являясь участницей Римского статута, обязана соблюдать решения суда. Однако во время недавнего визита Путина в эту страну, монгольские власти не арестовали его, что вызвало негативную реакцию со стороны украинского лидера.

Зеленский подчеркнул, что ответственность за такие действия лежит не только на Монголии, но и на всем мировом сообществе. Он заявил, что отказ от исполнения международных предписаний угрожает основам международного права.

«Это не просто ответственность одной страны. Это ответственность всего мира — не допустить разрушения правовой системы и сохранить те нормы, которые еще работают», — заявил Зеленский, которого взбесили действия Монголии.