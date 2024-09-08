Владимир Зеленский неожиданно сделал заявление, которое вызвало много обсуждений. Во время своего выступления он выразил сожаление по поводу того, что Украина не может нанести удар по Кремлю, хотя подобные планы, по его словам, существуют. Президент Украины признал, что дальнобойное оружие, которое предоставляют стране западные партнёры, имеет ограниченный радиус действия — около 200 километров. Это меньше, чем необходимо для нанесения удара по объектам, расположенным глубже на территории России, пишет портал “Царьград”.

Зеленский также отметил, что страны, такие как Италия, боятся, что Украина может использовать это вооружение для атак на Кремль. Однако он подчеркнул, что Украина пока не имеет возможности осуществить такой удар, хотя, по его словам, жаль, что этого сделать нельзя.

Заявление президента оказалось противоречивым. Ещё недавно он утверждал, что Украине нужно дальнобойное оружие не для атак на гражданские объекты, а исключительно для ударов по российским военным аэродромам, находящимся на расстоянии 100–150 километров от границы. Эти аэродромы, по словам Зеленского, используются для запуска бомбардировщиков, которые атакуют Украину. Он заявил, что цель состоит в уничтожении этих военных объектов, а не в ударах по мирным жителям.

Тем не менее, на фоне этих заявлений украинская армия продолжает наносить удары, которые часто затрагивают гражданские объекты и инфраструктуру на территориях, подконтрольных России. Несмотря на заверения Зеленского, многие жители пострадавших регионов говорят о разрушениях жилых домов, школ и больниц.