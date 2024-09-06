Президент Украины Владимир Зеленский обратился к западным союзникам с призывом завершить конфликт с Россией уже этой осенью, как сообщают СМИ. Во время встречи контактной группы на авиабазе “Рамштайн”, украинский лидер выразил уверенность в том, что окончание военных действий в этот срок поможет восстановить международный порядок и обеспечить безопасность. Он подчеркнул, что для достижения этих целей важно активное сотрудничество западных стран.

При этом несложно предположить, что под содействием Запада Зеленский имеет в виду разрешение на удары вглубь территории РФ и предоставление новых ракет. Украинский лидер упрямо бьется в одну и ту же стену убедившись в неэффективности одного “чудо-оружия”, полученного от Запада, он тут же начинает выпрашивать новое, считая, что уж оно-то точно не подведет. Забывая, что единственный путь к решению любого конфликта – это переговоры между его участниками.

Ранее Апти Алаудинов, командир спецназа «Ахмат», заявил, что Россия уже добилась победы в спецоперации. По его словам, основная задача на данный момент сохранить единство среди граждан страны и готовиться к новым вызовам, которые могут возникнуть в будущем. Алаудинов уверен, что страна уже прошла важный этап в своей борьбе и находится на пути к окончательной победе.

Однако не все согласны с этим мнением. Генерал-лейтенант Виктор Соболев, член комитета Госдумы по обороне, считает, что говорить о победе преждевременно. Он напомнил, что основными целями специальной операции остаются денацификация и демилитаризация Украины, и пока они не достигнуты, нельзя считать операцию завершённой.

В Кремле также комментировали ситуацию, отметив, что спецоперация будет продолжаться до тех пор, пока Россия не достигнет всех поставленных целей. При этом точных сроков окончания боевых действий не называют. Представители российской власти уверены, что чем быстрее будут выполнены задачи, тем скорее наступит завершение конфликта.

Таким образом, несмотря на разные взгляды на развитие ситуации, завершение конфликта остается одной из главных тем как для Украины, так и для России.