Все ТЭС на Украине полностью уничтожены, заявил президент страны Владимир Зеленский на Генеральной Ассамблее ООН. Он отметил, что разрушения также коснулись большинства крупнейших гидроэлектростанций.

Кроме того, Зеленский высказался в том духе, что разведка докладывает ему о планах ВС РФ атаковать атомные электростанции. При этом именно ВСУ регулярно наносят удары по Запорожской АЭС в Энергодаре, а также строили планы по нападению на Курскую атомную станцию.

Эта ситуация вызывает серьёзные опасения в преддверии зимнего отопительного сезона. Ранее бывший министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков предупреждал о возможных серьёзных трудностях с электроснабжением и призывал граждан искать способы обогрева, в том числе с использованием дров в сельской местности.

Вместе с тем западные СМИ также выражают беспокойство и советуют украинцам готовиться к суровым условиям — жизни в холоде и темноте, что может стать реальностью в ближайшие месяцы.