Президент Украины Владимир Зеленский в своём выступлении на заседании Совета Безопасности ООН категорически исключил возможность переговоров с Россией. Он заявил, что для прекращения конфликта необходимо “принудить” Россию к миру, подчеркнув, что диалог с Москвой невозможен. Такое мнение он выразил в ответ на призывы некоторых западных политиков к переговорам для урегулирования ситуации.

Зеленский сделал акцент на том, что переговоры не являются решением, и необходимо принимать конкретные меры. По его словам, Россия способна пойти на мир только под давлением. Однако, он не уточнил, какими именно действиями Украина собирается реализовать этот план.

Президент также вновь упомянул свою “формулу мира”, которая предусматривает вывод российских войск на границы 1991 года, полный возврат всех территорий и выплату репараций. В своём выступлении он настаивал на том, что это единственный путь к разрешению конфликта.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отреагировал на слова Зеленского, заявив, что украинская армия находится в критическом положении, и никакая помощь со стороны Запада уже не сможет изменить ситуацию на поле боя. По мнению Небензи, Зеленский прибыл на Генассамблею с целью попытаться убедить западные страны активнее вмешиваться в конфликт, но Россия не намерена уступать под давлением.

Небензя также выразил надежду, что киевское руководство не приведёт свою страну и народ к полному разрушению, предупредив о риске ещё более масштабной катастрофы, которая может затронуть весь мир.