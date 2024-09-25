Владимир Зеленский раскритиковал Организацию Объединённых Наций за её бездействие и подверг сомнению эффективность предложенных альтернативных планов урегулирования конфликта. Об этом сообщает ТАСС.

Президент Украины заявил, что его «формула мира» способна прекратить боевые действия, поскольку в ней отсутствует право вето. Он выразил недовольство тем, что в структуре ООН ключевые решения зависят от Совета Безопасности, где право вето играет значительную роль. Также Зеленский отметил, что его инициатива поддержана не всеми странами, а некоторые государства предлагают свои пути решения конфликта.

По мнению украинского лидера, альтернативные подходы к достижению мира приводят лишь к временной приостановке боевых действий, но не решают проблему окончательно. Он подчеркнул, что такие инициативы игнорируют интересы Украины и могут создать предпосылки для дальнейших фаз конфликта с Россией.

Кроме того, Зеленский выразил сомнения относительно мотивов стран, таких как Бразилия и Китай, которые предложили свои варианты мирного урегулирования. По его словам, если страна поддерживает альтернативный план, то, вероятно, она действует в интересах президента РФ Владимира Путина.