Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом рассказал о деталях переговоров через своё обращение в телеграм-канале, которое он записал прямо на улицах Нью-Йорка.

Он подчеркнул, что разговор был насыщенным и длился почти час. В ходе встречи Зеленский представил Трампу свой план, который сам он считает «планом победы». Основное внимание было уделено обсуждению ситуации в Украине и её последствиях для населения.

Интересно, что встреча была запланирована буквально в последний момент, и из-за этого делегации Украины пришлось продлить своё пребывание в США.

Накануне переговоров Трамп в социальной сети Truth Social поделился письмом от Зеленского, в котором тот просил о личной встрече, чтобы обсудить важные вопросы напрямую.

Французское издание Le Figaro отметило, что встреча вызвала смешанные мнения, поскольку Трамп ранее критиковал масштаб американской помощи Украине. Несмотря на это, после переговоров Трамп заявил о своём намерении продолжать общение с Зеленским и даже допустил возможность визита в Украину в будущем.