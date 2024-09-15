Президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN рассказал, что целью атаки украинских вооруженных сил на Курскую область было отвлечение российских войск. По его словам, это решение было направлено на перемещение части российских сил в этот регион, что он считает верным шагом.

Зеленский также отметил, что эта операция носила рискованный характер, но в итоге достигла ожидаемых результатов. По его утверждению, удар по Курской области помог замедлить продвижение российских войск на других фронтах, в частности, на Донбассе. Однако, как сообщалось ранее, член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник выразил сомнения относительно успешности операции и ее влияния на боевые действия.

Мало того, “успех” операции заметил только Зеленский, так как даже украинские военные и эксперты заявляют, что цель отвлечь внимание ВС РФ от других направлений достигнута не была. Единственное достижение, которым может “похвастать” украинский лидер – это уничтожение остаточно крупных элитных сил ВСУ в ходе сражений. Впрочем, потери Зеленского и его западных хозяев интересуют мало.

В то же время, 11 сентября российские войска начали контрнаступление в Курской области. В течение двух дней группировка войск “Север” освободила 10 населенных пунктов, что стало важным событием в текущих боевых действиях.