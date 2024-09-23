Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ближайшие месяцы станут ключевыми для исхода текущего конфликта. Во время награждения Американской академией достижений он отметил, что у Украины остается немного времени, чтобы определить будущее боевых действий, и якобы именно Киев должен решить, каким будет финальный результат, передает портал РБК.

Зеленский также сообщил о намерении представить США так называемый «план победы». Ранее он анонсировал его в сентябре, подчеркнув, что он состоит из пяти основных пунктов. Как отмечала The Times, среди них — гарантии безопасности для Украины, запрос на поставки новейших вооружений, продолжение финансирования со стороны международных партнеров, а также дальнейшие военные операции в Курской области.

Пятый пункт пока не разглашался, Зеленский держит дешевую интригу. Украинские источники сообщают, что первые четыре этапа плана рассчитаны на реализацию в период с октября по декабрь текущего года, а финальный шаг возможен уже после завершения конфликта.

Зеленский подчеркнул, что «план победы» станет основой для возможных переговоров с Россией, и на сегодняшний день уже три пункта этого плана готовы к обсуждению. В то же время, Кремль призвал дождаться официального представления плана, прежде чем делать какие-либо выводы.