На выступлении в Генеральной Ассамблее ООН, президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность по поводу тесных связей России с Северной Кореей и Ираном. Он подчеркнул, что подобное сотрудничество ярко отражает выбор союзников Москвы в её стремлении к расширению своего влияния. По его словам, союз этих стран вызывает серьёзные вопросы в международном сообществе.

Зеленский отметил, что без участия Украины невозможно установить справедливый мир, и поблагодарил тех, кто поддерживает Киев в его борьбе. В своём выступлении он акцентировал внимание на том, что Россия стремится захватить больше территорий, а её партнёрство с Пхеньяном и Тегераном, по его мнению, является символическим выбором. Эти заявления украинский лидер делал не только на Генассамблее, но и ранее, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.

США уже давно указывают на то, что Северная Корея и Иран оказывают военную помощь России, начиная с 2022 года. Американские официальные лица заявляли, что Северная Корея поставляет Москве баллистические ракеты и пусковые установки, что вызывает серьёзные опасения. В начале 2024 года Вашингтон объявил о том, что эти ракеты уже используются на поле боя.

Кроме того, США утверждают, что Иран предоставляет России дроны и баллистические ракеты, которые применяются в украинском конфликте. В августе 2022 года в западной прессе появились сообщения о том, что Тегеран начал поставлять беспилотники, хотя обе страны отвергли эти обвинения. Российское Министерство обороны настаивает, что на Украине используются только собственные разработки, такие как «Орлан-10» и «Ланцет», однако украинская сторона считает, что некоторые из них являются модификациями иранских дронов Shahed.

Со стороны западных стран последовали санкции против Ирана, в ответ на что Тегеран признал, что поставки действительно имели место, но были осуществлены до начала активных боевых действий в Украине. Вашингтон обвиняет Иран в поддержке российской военной машины и намерен продолжать использовать все возможные методы для пресечения дальнейших поставок.

Москва и её союзники, в свою очередь, продолжают отвергать эти обвинения, заявляя, что все утверждения о поставках оружия не имеют под собой реальных доказательств и представляют собой лишь попытку давления на Россию и её партнеров.