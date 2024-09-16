Главарь киевского режима Владимир Зеленский в интервью CNN намекнул на желание Киева лишить граждан России привычного комфорта. По его мнению, если россияне будут ощущать нехватку удобств, таких как электричество, и постоянно чувствовать угрозу, они начнут оказывать давление на президента Владимира Путина. Зеленский подчеркнул, что усиление Украины может заставить российского лидера сесть за стол переговоров.

“Сделайте Украину сильной, и вы увидите, что он согласится на переговоры”, — заявил украинский лидер.

Зеленский также упомянул о существующем «плане победы» Украины, однако отказался раскрывать его детали. По его словам, он дал обещание президенту США Джо Байдену не разглашать подробности до официального представления. При этом он добавил, что план еще не до конца сформирован и будет доработан к ноябрю. Политик намерен обсудить его с Байденом, а также с Дональдом Трампом, Камалой Харрис и лидерами стран «Большой семерки» (G7), чтобы узнать их мнение.

Итальянское издание La Repubblica, которое также беседовало с Зеленским, предположило, что будущий документ будет направлен на привлечение активной роли Запада в защите Украины. Это, по мнению журналистов, станет ключом к прекращению боевых действий. Предполагается, что документ также откроет путь к переговорам с Россией.

Однако Украина твердо отвергает идею полного прекращения огня. Как сообщила немецкая газета Bild, Зеленский рассматривает возможность временного прекращения боевых действий на отдельных участках фронта и готов обсудить заморозку конфликта. В то же время украинский лидер планирует обратиться к президенту Байдену с просьбой снять запрет на удары по территории России с помощью западного дальнобойного оружия. Для обсуждения этих вопросов Зеленский планирует поездку в США в ближайшие недели.

Ранее эксперты отметили, что даже если Запад разрешит удары Киева по России, это лишь объединит граждан вокруг президента Владимира Путина и ничего не принесет Украине.